«Всё ярко, честно». Ротенберг — о серии СКА — «Торпедо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Торпедо» (4:1) в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2024 поделился своими впечатлениями от этого противостояния.

«Аналогии с прошлым годом? Разные команды, разные сценарии. Это в театре мы знаем, что произойдёт в следующей сцене, а здесь всё меняется. Работаем по нарастающей. Не сказал бы, что соперник просел, они играют на максимуме своих возможностей. Всё ярко, честно. Команды играют в современный хоккей. Разница всегда в деталях», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 9 марта. При победе клуба с берегов Невы серия завершится и СКА пройдёт в следующий раунд Кубка Гагарина – 2024.