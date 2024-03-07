Ротенберг: у СКА очень сильные соперники. Три года играли с минским «Динамо» суперсерию

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Торпедо» (4:1) в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2024 рассказал о соперниках армейского клуба в плей-офф КХЛ в разные годы.

«Тяжело входим в плей-офф? Разные сезоны, разные команды. Очень сильные соперники. Три года играли с минским «Динамо» в первом раунде суперсерию, играли суперсерию со сборной России против той же команды. Непросто играть с одним и тем же соперником, можете видеть это по другим сериям. Ребята понимают, как играть тактически. Всегда нужна тактическая вариативность. Можем поменять многие детали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 9 марта.