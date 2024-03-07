Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов прокомментировал поражение «Торпедо» в матче со СКА

Ларионов прокомментировал поражение «Торпедо» в матче со СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении от СКА (1:4) в домашнем матче серии Кубка Гагарина.

«Боролись, продолжали бороться. Забили хороший гол. Забили второй, к сожалению, его не засчитали. Это уже не вернуть. Сейчас надо восстановиться, выиграть следующий матч и вернуть серию в Нижний Новгород. Игра несёт определённые сценарии, где надо через себя переступить. Если это сделаем, то команда станет лучше. Акцент на следующую игру, каждый отрезок, период. Надежда умирает последней», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 9 марта. При победе клуба с берегов Невы серия завершится и СКА пройдёт в следующий раунд Кубка Гагарина – 2024.

Материалы по теме
Ларионов — о матче со СКА: когда три гола влетают за короткое время, это шоковая ситуация
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android