Ларионов прокомментировал поражение «Торпедо» в матче со СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении от СКА (1:4) в домашнем матче серии Кубка Гагарина.

«Боролись, продолжали бороться. Забили хороший гол. Забили второй, к сожалению, его не засчитали. Это уже не вернуть. Сейчас надо восстановиться, выиграть следующий матч и вернуть серию в Нижний Новгород. Игра несёт определённые сценарии, где надо через себя переступить. Если это сделаем, то команда станет лучше. Акцент на следующую игру, каждый отрезок, период. Надежда умирает последней», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 9 марта. При победе клуба с берегов Невы серия завершится и СКА пройдёт в следующий раунд Кубка Гагарина – 2024.