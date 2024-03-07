«Ничего ещё не потеряно». Ларионов о серии СКА — «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (1:4) рассказал, что верит в удачный исход серии плей-офф.

«Говорил, что выиграем четвёртый матч? Чтобы выигрывать в плей-офф, необходима уверенность, от тренеров особенно, потому что они ведут за собой команду. Здесь всё идёт от менталитета, отношения. Есть детали, где мы должны быть лучше. Когда начинаешь с 0:3, навязать борьбу не так просто. Мы продолжали делать правильные вещи, пытались найти возможности вытащить игру. не хватило свежести, мастерства. Ничего ещё не потеряно, мы должны верить в команду. Было сказано играть для болельщиков», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 9 марта.