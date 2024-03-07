Ларионов объяснил замену Гуски после третьего гола в матче со СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (1:4) рассказал о замене голкипера Адама Гуски после третьего гола в первом периоде.

«Замена Гуски? После трёх быстрых голов надо что-то делать. Мы взяли тайм-аут, команду встряхнули. Забили гол. Решили дать возможность Гуске войти в игру. Надеялись, что он сегодня подтащит. К сожалению, сегодня был не его день. Поэтому вернулись к Кульбакову, который провёл очень сильный матч», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 9 марта. При победе клуба с берегов Невы серия завершится и СКА пройдёт в следующий раунд Кубка Гагарина – 2024.