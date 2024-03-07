Ларионов: почему не взяли запрос на офсайд после гола Гальченюка? У нас нет таких людей

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (1:4) объяснил, почему не взял запрос на положение «вне игры» после заброшенной шайбы форварда армейского клуба Алекса Гальченюка.

«Взять запрос на «вне игры» после гола Гальченюка? У нас нет людей, которые за этим смотрят. Что есть, то есть. У нас есть 30 секунд, которые бегут очень быстро. Нужны грамотные решения. На глаз мы уже брали несколько раз в этом году. Один раз угадали, раза три — нет. В плей-офф это рискованная история», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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СКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 9 марта. При победе клуба с берегов Невы серия завершится и СКА пройдёт в следующий раунд Кубка Гагарина – 2024.