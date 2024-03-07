Барабанов пропустит матч «Сан-Хосе» из-за скорого обмена

Журналист Шен Пен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) заявил, что российский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов пропустит ближайший матч клуба с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за скорого обмена. Отметим, встреча состоится утром 8 марта в 6:30 мск.

Журналист сообщает, что к Барабанову есть «значительный интерес» со стороны команды НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Александр Барабанов принял участие в 38 матчах в составе «Сан-Хосе», в которых форвард отметился 10 (3+7) результативными действиями при показателе полезности «-23». Это его последний сезон по двухлетнему соглашению с «акулами» со стоимостью $ 2,5 млн в год.

Ранее стало известно, что российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин перешёл в «Колорадо Эвеланш».