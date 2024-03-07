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Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Торпедо» в игре со СКА

В Нижнем Новгороде закончился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Нижегородский клуб на 16-й минуте первого игрового отрезка дважды забросил в ворота Никиты Серебрякова. Первую шайбу забросил Арсений Варлаков, однако гол Денниса Яна был отменён после тренерского запроса клуба из Санкт-Петербурга на положение «вне игры».

Департамент судейства разъяснил отмену заброшенной шайбы: «в результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот было положение «вне игры», гола нет».

Видео с разъяснениями.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

СКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 9 марта.