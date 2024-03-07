Василий Подколзин вызван из АХЛ в состав «Ванкувера»

Российский нападающий Василий Подколзин вызван из клуба АХЛ «Эбботсфорд» в состав «Ванкувер Кэнакс», сообщает пресс-служба «косаток». В ближайшем матче «Ванкувер» сыграет в гостях с действующим обладателем Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс». Игра состоится утром 8 марта и начнётся в 6:00 мск.

Напомним, 4 марта 22-летний россиянин сыграл свой первый матч в НХЛ в нынешнем сезоне. Во встрече с «Анахайм Дакс» (2:1) Подколзин провёл на льду 12 минут и 39 секунд, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне на счету Подколзина 44 матча в АХЛ за «Эбботсфорд», в которых нападающий набрал 28 (15+13) очков.

Отметим, что Подколзин стал 61-м российским хоккеистом, вышедшим на лёд в НХЛ в нынешнем сезоне.