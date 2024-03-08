Гол Дмитрия Воронкова помог «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон», у Даниила Тарасова 29 сейвов

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Сегодня, 8 марта, «Коламбус Блю Джекетс» на своей арене обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились Мэтью Оливье, Александер Нюландер и Джек Рослович, а также российский нападающий Дмитрий Воронков. Ворота команды защищал голкипер Даниил Тарасов, совершивший 29 сейвов.

За «Эдмонтон» голами отличились Зак Хайман и Кори Перри. У Коннора Макдэвида голевая передача.

После 63 матчей «Коламбус» занимает 15-е место в Восточной конференции с 54 очками. «Эдмонтон» расположился на пятой строчке Западной конференции, набрав 78 очков в 61 матче.

Следующий матч «Коламбус» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Эдмонтон» сыграет с «Баффало Сэйбрз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.