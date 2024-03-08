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Коламбус Блю Джекетс – Эдмонтон Ойлерз 4:2, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 8 марта

Гол Дмитрия Воронкова помог «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон», у Даниила Тарасова 29 сейвов
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Сегодня, 8 марта, «Коламбус Блю Джекетс» на своей арене обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Оливье (Курали, Дэнфорт) – 06:20     2:0 Нюландер (Силлинджер) – 14:54     3:0 Воронков – 15:21     3:1 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 21:11     3:2 Перри (Кейн, Нурс) – 52:08 (pp)     4:2 Рослович (Тексье, Гудбрансон) – 59:40    

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились Мэтью Оливье, Александер Нюландер и Джек Рослович, а также российский нападающий Дмитрий Воронков. Ворота команды защищал голкипер Даниил Тарасов, совершивший 29 сейвов.

За «Эдмонтон» голами отличились Зак Хайман и Кори Перри. У Коннора Макдэвида голевая передача.

После 63 матчей «Коламбус» занимает 15-е место в Восточной конференции с 54 очками. «Эдмонтон» расположился на пятой строчке Западной конференции, набрав 78 очков в 61 матче.

Следующий матч «Коламбус» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Эдмонтон» сыграет с «Баффало Сэйбрз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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