24 сейва Сергея Бобровского не помогли «Флориде» обыграть «Филадельфию»

Сегодня, 8 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке проиграла «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).
В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Райан Пилинг и Гарнет Хэтэуэй.
За «Флориду» единственный голом отличился Густав Форслинг. Ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 24 сейва.
Следующий матч «Филадельфия» проведёт с Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Флорида» сыграет с «Калгари Флэймз».
После 64 матчей «Филадельфия» занимает шестое место в Восточной конференции с 74 очками. «Флорида» лидирует в таблице, набрав 90 очков в 64 играх.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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