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Флорида Пантерз – Филадельфия Флайерз 1:2, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 8 марта

24 сейва Сергея Бобровского не помогли «Флориде» обыграть «Филадельфию»
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Сегодня, 8 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке проиграла «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Пилинг (Йорк, Санхайм) – 20:10     1:1 Форслинг (Экблад, Лунделль) – 27:12     1:2 Хэтэуэй (Стаал, Кейтс) – 59:38    

В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Райан Пилинг и Гарнет Хэтэуэй.

За «Флориду» единственный голом отличился Густав Форслинг. Ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 24 сейва.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт с Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Флорида» сыграет с «Калгари Флэймз».

После 64 матчей «Филадельфия» занимает шестое место в Восточной конференции с 74 очками. «Флорида» лидирует в таблице, набрав 90 очков в 64 играх.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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