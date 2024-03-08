«Тампа» выменяла Дюклера из «Сан-Хосе», отдав молодого защитника и выбор на драфте НХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» провернули обмен, сообщается на официальном сайте организации.

Канадский форвард Энтони Дюклер стал игроком «молний». Взамен «акулы» получили молодого защитника Джека Томпсона, преимущественно выступавшего в нынешнем сезоне в АХЛ за фарм-клуб «Тампы», а также выбор в третьем раунде на драфте НХЛ — 2024. В свою очередь «Лайтнинг» также получили выбор в седьмом раунде на драфте НХЛ — 2025.

В 56 матчах в текущей регулярке Дюклер набрал 27 (16+11) очков. «Тампа» стала его восьмым клубом в НХЛ (ранее – «Нью-Йорк Рейнджерс», «Аризона Койотс», «Чикаго Блэкхоукс», «Коламбус Блю Джекетс», «Оттава Сенаторз» и «Флорида Пантерз»).

21-летний Томпсон дебютировал в НХЛ в этом сезоне, сыграв один матч за «Лайтнинг». В АХЛ он провёл 46 игр и набрал 32 (5+27) очка.