Жена и дети Тарасенко посетили дебютный матч хоккеиста за «Флориду». Видео

Жена и дети 32-летнего российского нападающего «Флориды Пантерз» Владимира Тарасенко посетили дебютную игру форварда за новую команду, которая пришлась на домашний матч регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (1:2).

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На предматчевой раскатке нападающий подъехал к своим близким и оставил им две памятные шайбы. «Флорида» же отметила дебют россиянина специальной графикой на медиакубе в момент представления составов команд.

В прошедшем матче Тарасенко отыграл 15 минут 9 секунд и не отметился результативными действиями при коэффициенте полезности «0». Ранее стало известно, что Владимир взял во «Флориде» 10-й номер, под которым ранее выступал его соотечественник Павел Буре.

Напомним, в следующем матче «Флорида» примет «Калгари Флэймз». Матч состоится в ночь на воскресенье, 10 марта. Начало – в 00:00 мск.