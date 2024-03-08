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«Идеальный силовой приём». Вайсфельд — об эпизоде с Никишиным и Силаевым

«Идеальный силовой приём». Вайсфельд — об эпизоде с Никишиным и Силаевым
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал эпизод четвёртого матча серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 между нижегородским «Торпедо» и санкт-петербургским СКА (1:4), в котором капитан армейцев Александр Никишин применил жёсткий силовой приём на 17-летнем защитнике Антоне Силаеве.

«Идеальный силовой приём задней поверхностью бедра со стороны Александра Никишина. Судьи на 100% приняли правильное решение», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что 17-летний игрок нижегородского клуба не смог продолжить встречу, покинув лёд с помощью партнёров. Изначально судьи отправили Никишина в штрафной бокс, однако после видеопросмотра отменили решение. Позже Силаев вернулся в игру.

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