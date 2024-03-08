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Михайлов: на вопрос о закономерности результатов ЦСКА должен отвечать главный тренер

Михайлов: на вопрос о закономерности результатов ЦСКА должен отвечать главный тренер
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил мнение, что ЦСКА имеет шансы перевернуть ход серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с ярославским «Локомотивом» (1-3).

«ЦСКА может перевернуть серию только одним способом — обыграть «Локомотив». С чем связан такой плохой старт плей-офф — это вопрос к тренерскому штабу, а не ко мне. Как и на вопрос о закономерности результатов должен ответить только главный тренер вместе со своим штабом», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в предстоящей встрече «Локомотив» имеет шансы завершить серию – в случае победы подопечные Игоря Никитина пройдут в следующий раунд, а действующий обладатель трофея прекратит выступления в нынешнем сезоне. Встреча «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 8 марта. Начало – в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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