Михайлов: на вопрос о закономерности результатов ЦСКА должен отвечать главный тренер

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил мнение, что ЦСКА имеет шансы перевернуть ход серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с ярославским «Локомотивом» (1-3).

«ЦСКА может перевернуть серию только одним способом — обыграть «Локомотив». С чем связан такой плохой старт плей-офф — это вопрос к тренерскому штабу, а не ко мне. Как и на вопрос о закономерности результатов должен ответить только главный тренер вместе со своим штабом», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в предстоящей встрече «Локомотив» имеет шансы завершить серию – в случае победы подопечные Игоря Никитина пройдут в следующий раунд, а действующий обладатель трофея прекратит выступления в нынешнем сезоне. Встреча «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 8 марта. Начало – в 17:00 мск.