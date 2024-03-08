Кросби отреагировал на обмен Гюнцеля из «Питтсбурга» в «Каролину»

36-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал уход из клуба американского форварда Джейка Гюнцеля, обменянного в «Каролину Харрикейнз».

«Джейк – отличный игрок и прекрасный товарищ. Думаю, он сделал всё, что мог, за время своего пребывания в клубе. Для меня было честью выступать с ним на протяжении всего времени. Отличные воспоминания. Это всё, что я могу сказать.

Что этим обменом хочет сказать «Питтсбург»? Не знаю. Наверное, это лучше уточнить у руководства», — приводит слова Кросби The Score.

Напомним, в нынешнем сезоне Гюнцель принял участие в 50 матчах за «Питтсбург», в которых отметился 52 (22+30) результативными действиями при показателе полезности «+9».