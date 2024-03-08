Хоккейный эксперт назвал причины разгромного поражения «Питтсбурга» от «Вашингтона»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал разгромную победу «Вашингтон Кэпиталз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ над «Питтсбург Пингвинз» (6:0).

«С чем связано разгромное поражение «Питтсбурга»? Очень сложно однозначно сказать. Очень много спекуляций. Сегодня последний день обменов в Национальной хоккейной лиге. Очень много спекуляций вокруг обмена Гюнцеля, с которым не согласен Кросби, и то, что вроде как обсуждается новый контракт самого Сида. Я думаю, что вот эти все вбросы — совершенно ненужные — повлияли на моральное состояние команды, отдельных игроков и, возможно, привели к такому результату», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Вашингтон», набрав 67 очков в 61 матче, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Питтсбург» (64) – 12-й.