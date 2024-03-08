Журналист предложил обменять Сидни Кросби из «Питтсбурга» в «Рейнджерс»

Журналист Стэн Фишлер в статье на сайте The Hockey News предложил «Нью-Йорк Рейнджерс» принять усилия по обмену Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз».

«На мой взгляд, лучшим шагом, который Крис Друри (генеральный менеджер «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата») мог бы сделать, это отобрать Кросби у гнилых «пингвинов». Сейчас или в будущее межсезонье.

Из-за того, что франшиза «Питтсбурга» пошатнулась, «Пингвинз» не попадут в плей-офф ещё два года. После этого у Кросби уже наступит пенсионный возраст. Если «синерубашечники» смогли заполучить Уэйна Гретцки, то появление Кросби на Седьмой авеню не является чем-то невозможным!», — написал Фишлер.

Ранее Сидни Кросби прокомментировал уход из клуба американского форварда Джейка Гюнцеля, обменянного в «Каролину Харрикейнз».