«Автомобилист» одолел «Ак Барс» и выиграл серию первого раунда плей-офф со счётом 4-1

В Казани закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В конце первого периода Алексей Бывальцев открыл счёт во встрече.

На 31-й секунде второго периода Александр Радулов с передач Дмитрия Яшкина и Дмитрия Юдина восстановил равенство в счёте.

В начале третьего игрового отрезка Семён Кизимов с передач Степана Хрипунова и Джесси Блэкера вновь вывел гостей вперёд.

Таким образом клуб из Екатеринбурга победил в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 4-1. В следующем раунде плей-офф подопечные Николая Заварухина сыграют с командой Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.