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Ак Барс — Автомобилист 1:2, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 8 марта

«Автомобилист» одолел «Ак Барс» и выиграл серию первого раунда плей-офф со счётом 4-1
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В Казани закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев – 19:39 (4x5)     1:1 А. Радулов (Яшкин, Юдин) – 20:31 (5x4)     1:2 Кизимов (Хрипунов, Блэкер) – 43:19 (5x5)    

В конце первого периода Алексей Бывальцев открыл счёт во встрече.

На 31-й секунде второго периода Александр Радулов с передач Дмитрия Яшкина и Дмитрия Юдина восстановил равенство в счёте.

В начале третьего игрового отрезка Семён Кизимов с передач Степана Хрипунова и Джесси Блэкера вновь вывел гостей вперёд.

Таким образом клуб из Екатеринбурга победил в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 4-1. В следующем раунде плей-офф подопечные Николая Заварухина сыграют с командой Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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