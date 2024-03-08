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Локомотив — ЦСКА 6:3, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 8 марта

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА вылетел в первом раунде, уступив «Локомотиву»
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В Ярославле закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Полунин (Сергеев, Рафиков) – 05:41 (5x5)     2:0 Елесин – 08:58 (5x5)     3:0 Сергеев (Гернат, Каюмов) – 09:53 (5x4)     3:1 Григоренко (Провольнев) – 11:52 (5x5)     3:2 Каменев (Окулов) – 13:17 (5x5)     4:2 Береглазов (Иванов) – 19:59 (5x5)     5:2 Чехович (Полунин, Красковский) – 24:15 (5x5)     6:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 36:49 (5x5)     6:3 Нестеров (Григоренко) – 59:01 (5x5)    

На шестой минуте первого периода Александр Полунин с передач Андрея Сергеева и Рушана Рафикова открыл счёт в матче. Через три минуты Александр Елесин удвоил преимущество хозяев. На 10-й минуте периода Андрей Сергеев с передач Мартина Герната и Артура Каюмова сделал счёт 3:0. На 12-й минуте периода Михаил Григоренко размочил счёт в игре с передачи Владислава Провольнева. На 14-й минуте периода Владислав Каменев с передачи Константина Окулова сократил отставание ЦСКА до минимума. За секунду до конца периода Алексей Береглазов с передачи Георгия Иванова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.

На пятой минуте второго периода Иван Чехович с передач Александра Полунина и Павла Красковского сделал счёт 5:2. На 17-й минуте периода Максим Шалунов с передач Артура Каюмова и Максима Берёзкина довёл счёт до крупного.

В конце игры Никита Нестеров установил окончательный счёт в матче.

«Локомотив» выиграл серию у ЦСКА со счётом 4-1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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