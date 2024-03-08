Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА вылетел в первом раунде, уступив «Локомотиву»

В Ярославле закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
На шестой минуте первого периода Александр Полунин с передач Андрея Сергеева и Рушана Рафикова открыл счёт в матче. Через три минуты Александр Елесин удвоил преимущество хозяев. На 10-й минуте периода Андрей Сергеев с передач Мартина Герната и Артура Каюмова сделал счёт 3:0. На 12-й минуте периода Михаил Григоренко размочил счёт в игре с передачи Владислава Провольнева. На 14-й минуте периода Владислав Каменев с передачи Константина Окулова сократил отставание ЦСКА до минимума. За секунду до конца периода Алексей Береглазов с передачи Георгия Иванова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.
На пятой минуте второго периода Иван Чехович с передач Александра Полунина и Павла Красковского сделал счёт 5:2. На 17-й минуте периода Максим Шалунов с передач Артура Каюмова и Максима Берёзкина довёл счёт до крупного.
В конце игры Никита Нестеров установил окончательный счёт в матче.
«Локомотив» выиграл серию у ЦСКА со счётом 4-1.
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