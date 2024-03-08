Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» дома был сильнее «Северстали» и выиграл серию первого раунда в пяти матчах

В Москве закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

На 12-й минуте первого периода Александр Беляев с передач Германа Рубцова и Егора Филина открыл счёт в матче.

На шестой минуте второго периода Герман Рубцов с передач Шейна Принса и Даниила Иванова удвоил преимущество хозяев. На девятой минуте периода Михал Чайковски с передач Ивана Морозова и Егора Зайцева сделал счёт 3:0. На 13-й минуте периода Ансель Галимов с передач Александра Пашина и Шейна Принса довёл счёт до крупного. Через 40 секунд Николай Буренов отыграл одну шайбу с передачи Ильи Иванцова.

В середине третьего периода Егор Филин забросил пятую шайбу в ворота гостей.

«Спартак» выиграл серию первого раунда плей-офф в пяти матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

