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Спартак — Северсталь 5:1, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 8 марта

«Спартак» дома был сильнее «Северстали» и выиграл серию первого раунда в пяти матчах
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В Москве закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Беляев (Рубцов, Филин) – 11:29 (6x5)     2:0 Рубцов (Принс, Иванов) – 25:53 (5x5)     3:0 Чайковски (Морозов, Зайцев) – 28:30 (4x4)     4:0 Галимов (Пашин, Принс) – 32:05 (5x5)     4:1 Буренов (Иванцов) – 32:45 (5x5)     5:1 Филин – 51:29 (5x5)    

На 12-й минуте первого периода Александр Беляев с передач Германа Рубцова и Егора Филина открыл счёт в матче.

На шестой минуте второго периода Герман Рубцов с передач Шейна Принса и Даниила Иванова удвоил преимущество хозяев. На девятой минуте периода Михал Чайковски с передач Ивана Морозова и Егора Зайцева сделал счёт 3:0. На 13-й минуте периода Ансель Галимов с передач Александра Пашина и Шейна Принса довёл счёт до крупного. Через 40 секунд Николай Буренов отыграл одну шайбу с передачи Ильи Иванцова.

В середине третьего периода Егор Филин забросил пятую шайбу в ворота гостей.

«Спартак» выиграл серию первого раунда плей-офф в пяти матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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