Вылет ЦСКА и «Ак Барса», обмен Кузнецова и неудачная весна «Краснодара». Главное к вечеру
Сенсационный вылет финалистов Кубка Гагарина в первом раунде, продолжающиеся неудачи «Краснодара» и обмен Евгения Кузнецова «Вашингтоном». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 марта.
Футбол
- «Краснодар» на выезде проиграл «Ростову» в матче 20-го тура РПЛ
- Стал известен диагноз экс-игрока «Краснодара» Олссона, находящегося в реанимации
- ЦСКА обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Виллиана Роши
Материалы по теме
Хоккей
- Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА вылетел в первом раунде, уступив «Локомотиву»
- Евгений Кузнецов обменян в «Каролину» — Лебрюн
- «Автомобилист» одолел «Ак Барс» и выиграл серию первого раунда плей-офф со счётом 4-1
Материалы по теме
Теннис
- Джокович прокомментировал снятие Надаля с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
- Мама Циципаса: если есть игрок, которого я искренне уважаю, то это Рублёв
Материалы по теме
Бокс/ММА
- Майк Тайсон отреагировал на слова Джейка Пола в свой адрес после анонса их боя
- Пётр Ян и Сонг Ядонг успешно сделали вес
Материалы по теме
Баскетбол
- Никола Йокич установил уникальный рекорд в НБА
Материалы по теме
Лыжи
- На Спартакиаде в Сочи произошёл завал лыжниц, есть пострадавшие
- Губерниев: по факту завала лыжниц на Спартакиаде в Сочи будет возбуждено уголовное дело
Материалы по теме
Авто
- «Феррари»: Карлос Сайнс перенёс операцию, с ним всё хорошо
- Хорнер объяснил, почему не будет приводить детали скандальной истории после обвинений
Фигурное катание
- ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Камилу Валиеву
Комментарии