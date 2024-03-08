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ЦСКА, Ак Барс, Кубок Гагарина-2024: результаты, матчи, как сыграли, Евгений Кузнецов Каролина, Краснодар — Ростов РПЛ

Вылет ЦСКА и «Ак Барса», обмен Кузнецова и неудачная весна «Краснодара». Главное к вечеру
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Сенсационный вылет финалистов Кубка Гагарина в первом раунде, продолжающиеся неудачи «Краснодара» и обмен Евгения Кузнецова «Вашингтоном». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 марта.

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