Шайба Римашевского в овертайме принесла победу московскому «Динамо» над минским в плей-офф

В Минске закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги местным «Динамо» и одноклубниками из Москвы. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
На девятой минуте второго периода Сэм Энас с передач Андрея Стася и Таннера Фрица открыл счёт в матче.
На пятой минуте третьей двадцатиминутки Седрик Пакетт с передач Никиты Гусева и Бреннана Менелла восстановил равенство в счёте. Спустя полминуты Роб Хэмилтон с передачи Сэма Энаса вновь вывел хозяев вперёд. В середине периода Седрик Пакетт с передачи Джордана Уила сделал счёт 2:2.
На пятой минуте дополнительного времени Егор Римашевский принёс москвичам победу во встрече.
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу московского «Динамо». Следующий матч состоится в столице России 10 марта.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 8 марта 2024
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