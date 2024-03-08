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Динамо Мн — Динамо М 2:3 ОТ, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 8 марта

Шайба Римашевского в овертайме принесла победу московскому «Динамо» над минским в плей-офф
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В Минске закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги местным «Динамо» и одноклубниками из Москвы. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Энас (Стась, Фриц) – 28:36 (4x3)     1:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 44:21 (5x4)     2:1 Хэмилтон (Энас) – 44:54 (5x5)     2:2 Пакетт (Уил) – 49:44 (5x4)     2:3 Римашевский (Ильенко) – 64:52 (5x5)    

На девятой минуте второго периода Сэм Энас с передач Андрея Стася и Таннера Фрица открыл счёт в матче.

На пятой минуте третьей двадцатиминутки Седрик Пакетт с передач Никиты Гусева и Бреннана Менелла восстановил равенство в счёте. Спустя полминуты Роб Хэмилтон с передачи Сэма Энаса вновь вывел хозяев вперёд. В середине периода Седрик Пакетт с передачи Джордана Уила сделал счёт 2:2.

На пятой минуте дополнительного времени Егор Римашевский принёс москвичам победу во встрече.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу московского «Динамо». Следующий матч состоится в столице России 10 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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