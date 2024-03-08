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«Команду просто разграбили перед сезоном». Тренер «Северстали» рассказал о проблемах клуба

«Команду просто разграбили перед сезоном». Тренер «Северстали» рассказал о проблемах клуба
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после поражения от «Спартака» в серии Кубка Гагарина — 2024 рассказал о проблемах клуба в нынешнем сезоне.

«Не скажу, что пришлый матч нас надломил. У нас много травмированных, больных. Как удержать молодёжь? Наш менеджмент провёл огромную работу, все ребята имеют контракты на следующий год. То, что команду просто разграбили перед этим сезоном, такого теперь не произойдёт», — сказал Козырев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в регулярном сезоне-2023/2024 «Северсталь» заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков в 68 встречах. Серию первого раунда плей-офф с красно-белыми череповецкий клуб проиграл со счётом 1-4.

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