Главный тренер «Спартака» отреагировал на выход команды во второй раунд плей-офф КХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал выход своей команды во второй раунд плей-офф КХЛ. Напомним, красно-белые победили в серии «Северсталь» со счётом 4-1.

«Все матчи были непростые. Соперник серьёзный, с этой командой надо играть все 60 минут даже ведя в счёте. Концентрация должна быть постоянной, мы должны придерживаться плана. Общий счёт серии 4-1, но всё получилось тяжело, соперник играет в быстрый комбинационный хоккей.

Хочется пропускать меньше, но не всегда получается. Сегодня допустили меньше ошибок. Почему не выпустили Никиту Сусуева? Концовка третьего периода, пошло большинство, нам надо было наигрывать связки и сочетания. Плей-офф не закончился, это не регулярка.

Получит ли команда выходной? Не переживайте, получит. И тренерский штаб получит. Надо восстановиться, серия энергозатратная, много нагрузки, перелёты через день. Ребята восстановятся, и мы приступим к подготовке к следующему раунду», — сказал Жамнов на послематчевой пресс-конференции.