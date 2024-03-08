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Сергей Фёдоров ответил, что сказал вратарю Ивану Федотову после третьей пропущенной шайбы

Сергей Фёдоров ответил, что сказал вратарю Ивану Федотову после третьей пропущенной шайбы
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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров ответил на вопрос, что он сказал голкиперу команды Ивану Федотову после третьей пропущенной шайбы в матче плей-офф КХЛ с «Локомотивом». Ярославцы выиграли со счётом 6:3.

«Решающий матч в серии? Сейчас не скажу, не об этом мысли.

Почему не стали менять Ивана Федотова после третьей пропущенной шайбы? Не напрашивалось. Я уже прокомментировал это. Здесь ошибок Вани вообще не было. Он не видел шайбы, была пара рикошетов. Как я уже сказал, голы хорошие для соперника, а для нас не очень стандартные. Мы вроде были на местах, но шайба всё равно нашла путь в ворота. Я сразу сказал Ивану: «Продолжай работать. Давай. Ты нужен», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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