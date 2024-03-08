Сергей Фёдоров ответил, что сказал вратарю Ивану Федотову после третьей пропущенной шайбы

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров ответил на вопрос, что он сказал голкиперу команды Ивану Федотову после третьей пропущенной шайбы в матче плей-офф КХЛ с «Локомотивом». Ярославцы выиграли со счётом 6:3.

«Решающий матч в серии? Сейчас не скажу, не об этом мысли.

Почему не стали менять Ивана Федотова после третьей пропущенной шайбы? Не напрашивалось. Я уже прокомментировал это. Здесь ошибок Вани вообще не было. Он не видел шайбы, была пара рикошетов. Как я уже сказал, голы хорошие для соперника, а для нас не очень стандартные. Мы вроде были на местах, но шайба всё равно нашла путь в ворота. Я сразу сказал Ивану: «Продолжай работать. Давай. Ты нужен», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.