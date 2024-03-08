Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу в серии с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе над ЦСКА в пятиматчевой серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024

«Прежде, я думаю, нужно поблагодарить ЦСКА. Команда за последние годы заслужила уважения. Нас они так, по-отечески учили. Поэтому благодарность соперникам. Благодарность болельщикам, конечно, за отличную атмосферу. Помогали ребятам такой энергетикой. Прекрасную половину поздравить с праздником. Ну и, естественно, своих ребят поблагодарить. Они выложились. Я надеюсь, что этот опыт, который мы приобрели, станет фундаментом для нас», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, «Локомотив» вышел во второй раунд плей-офф после победы в пятом матче серии с московским ЦСКА. В прошлом сезоне команды встречались в полуфинале Западной конференции, тогда ярославские хоккеисты не смогли обыграть соперников и заняли третье место.