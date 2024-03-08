Никитин о сценарии пятого матча: подростковый период как раз этими всплесками и отличается

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу ярославского клуба в пятом матче серии с ЦСКА.

«Чем можно объяснить нетипичный для плей-офф сценарий и счёт? Всё равно мы растём. Подростковый период как раз этими всплесками и отличается. То, что сегодня было… хорошо, что мы обуздали самих себя», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, в Ярославле завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:3. «Локомотив» выиграл серию у ЦСКА со счётом 4-1 и во втором раунде Кубка Гагарина — 2024 встретится с командой из Восточной конференции.