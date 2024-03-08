Билялетдинов: силы остались, до финала бы дошёл

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ответил на вопросы журналистов после вылета из плей-офф КХЛ.

«Ситуация с Кагарлицким? Если есть какие-то изменения, то они есть, почему-то есть.

Готовлюсь ли к отставке? Это не главное, что мне думать об отставке, дело не в этом. Для меня это неприятно, во второй раз происходит, в первый раз было после чемпионства, а сейчас после финала. Видимо, я знаю определённые причины, которые были в играх с «Авангардом», сейчас это сыграло злую шутку. Я не люблю так проигрывать, но так получилось. Даже в этом сезоне ЦСКА проиграл, финалисты вылетели в первом раунде, это неприятная вещь.

Не пожалели, что остались в команде? Ну я же говорил уже, не буду повторяться. Сил это отнимает немало, здесь в этом плане силы нужны. Но силы остались, до финала бы дошёл», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.