Билялетдинов о малом количестве голов: когда надо было, играли в атаке

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ответил на вопросы журналистов после вылета из плей-офф КХЛ.

«Кризис в середине сезона? Ошибки всегда есть, их надо исправлять. Сезон был турбулентный, были ошибки, мы пытались разобраться, не всё было просто, но мы пытались. Возможно, повлияло на эту серию то, что мы не смогли сделать в течение сезона.

Почему забили мало голов? Мы не играли от обороны, много атаковали, но не всегда реализация была. Когда надо — играли в обороне, когда надо — в атаке.

Куда может пройти «Автомобилист» дальше в плей-офф? Не хочу говорить, они молодцы, нас обыграли, играли хорошо и с большой отдачей, с большим желанием, оборона очень хорошая, в нападении молодые и агрессивные ребята. Я сразу говорил, что хорошая команда.

Какие планы у команды? Работать будем, будем на базе, осталось только на базе работать, — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.