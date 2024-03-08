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Главный тренер «Локомотива» объяснил важность победы в серии с ЦСКА для команды

Главный тренер «Локомотива» объяснил важность победы в серии с ЦСКА для команды
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил важность победы в серии Кубка Гагарина — 2024 с ЦСКА для своей команды.

«С психологической точки зрения это важная победа? Я согласен. Я ж сказал, что нас по-отечески так учили. Кого-то три, кого-то четыре года. Поэтому здесь мы должны воспользоваться этим. Это точка роста? Конечно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, в Ярославле завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:3. «Локомотив» выиграл серию у ЦСКА со счётом 4-1 и во втором раунде Кубка Гагарина — 2024 встретится с командой из Восточной конференции.

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