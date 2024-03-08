Главный тренер «Локомотива» рассказал, какой план у команды после выхода во второй раунд

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, какой план у команды после выхода во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Какой план на ближайшие дни? Пару дней мы отдохнём, потому что здесь не столько физически, сколько эмоционально много сил было затрачено. Ещё неизвестно, когда и с кем мы начинаем. Плюс-минус вот такой план», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, в Ярославле завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:3. «Локомотив» выиграл серию у ЦСКА со счётом 4-1 и во втором раунде Кубка Гагарина — 2024 встретится с командой из Восточной конференции.