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ЦСКА: ни один хоккеист не играл спустя рукава, не закидывал соперника шапками

Пресс-служба ЦСКА выпустила обращение к болельщикам в связи с вылетом команды из Кубка Гагарина — 2024 в первом раунде от ярославского «Локомотива» (1-4).

Напомним, в Ярославле закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

ЦСКА проиграл серию плей-офф впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах уступил омскому «Авангарду» со счётом 2-4. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении от «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина — 2024. Отметим, что Фёдоров потерпел первое поражение в своей тренерской карьере в серии плей-офф.