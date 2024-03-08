Клим Костин обменян из «Детройта» в «Сан-Хосе»

Российский нападающий Клим Костин был обменян из «Детройт Ред Уингз» в «Сан-Хосе Шаркс», сообщает пресс-служба «красных крыльев». В обратном направлении отправляется защитник Радим Шимек, также «Ред Уингз» получили выбор в седьмом раунде драфта 2024 года, полученный «Шаркс» от «Нью-Джерси Дэвилз».

В нынешнем сезоне Костин принял участие в 33 матчах регулярки НХЛ, в которых набрал 4 (3+1) очка при 38 минутах штрафа. Всего же за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге форвард провёл 136 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 17 очков, набрав в общей сложности 36 очков.

Напомним, Клим пополнил состав «Детройта» минувшим летом после сделки с «Эдмонтон Ойлерз».

«Шаркс» находятся на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.