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Михайлов: жаль, что ЦСКА и «Ак Барс» за один сезон теряют своё лицо

Михайлов: жаль, что ЦСКА и «Ак Барс» за один сезон теряют своё лицо
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о вылете из плей-офф сразу двух финалистов прошлогоднего Кубка Гагарина — ЦСКА и «Ак Барса» от «Локомотива» и «Автомобилиста» соответственно.

«Очень жаль, что ведущие клубы ЦСКА и «Ак Барс» — за один сезон теряют своё лицо. Для того, чтобы говорить о причинах таких результатов, нужно послушать главных тренеров команд, что они скажут. А потом уже говорить и высказывать свою точку зрения», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф — 2024 с одинаковым счётом 1-4.

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