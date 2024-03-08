Игрок «Динамо» назвал победный гол в ворота Минска самым эмоциональным моментом в карьере

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский рассказал о своей победной шайбе в овертайме матча с минскими одноклубниками (3:2 ОТ, 3-1).

«Тяжёлая игра, и в физическом, и в эмоциональном плане. Минские болельщики здорово поддерживали свою команду, это была классная игра. Хорошо себя чувствовал, подготовился к матчу – вчера и сегодня утром готовился к игре, настроил голову и вышел на игру.

Самый эмоциональный момент в карьере? Думаю, что да. Побил рекорд Муранова и стал самым молодым форвардом «Динамо», забивавшим в плей-офф? Скажу ему об этом сейчас в самолёте.

За счёт чего нужно побеждать в Москве и ставить точку в серии? За счёт дисциплины. Это хорошая и быстрая команда с хорошими исполнителями, там много североамериканцев, который умеют играть в плей-офф, но мы отталкиваемся от своей игры. Надо быть дисциплинированными», — передаёт слова Римашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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