Квартальнов: жаль, что так происходит. Про Коробова я говорить не буду

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от московских одноклубников (2:3 ОТ, 1-3) в матче серии Кубка Гагарина — 2024.

«Матч напомнил вторую игру этой серии. Удаление в чужой зоне. Такие вещи нельзя делать в матчах с этим соперником. Можно было спокойно сыграть. Мы удалились, а мастера соперника исполнили в большинстве.

Это плей-офф. Есть вещи, где мы должны быть сильнее. Понятно, что у нас много молодых ребят, им опыта не хватает. Жаль, что так происходит. В целом неплохо играли. Но не смогли победить, к сожалению.

В заявке на матч значился Коробов, который в итоге не сыграл ни смены, и его заменил Илья Сушко? Про Коробова я говорить не буду. Илья нормально смотрелся, нормально сыграл», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.