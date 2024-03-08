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Свечников, Кузнецов и Орлов сделали фото на тренировке «Каролины»

Свечников, Кузнецов и Орлов сделали фото на тренировке «Каролины»
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Российские игроки «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечнинов, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сделали совместное фото на тренировке клуба.

Фото: «Каролина Харрикейнз»

Напомним, сегодня, 8 марта, в результате обмена с «Вашингтон Кэпиталз» стан «ураганов» пополнил Евгений Кузнецов. По условиям сделки «Вашингтон Кэпиталз» за переход Кузнецова получил выбор в третьем раунде драфта 2025 года.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.

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