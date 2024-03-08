Лучший снайпер «Нью-Джерси» текущего сезона Тоффоли обменян в «Виннипег»

«Нью-Джерси Дэвилз» обменял нападающего Тайлера Тоффоли в «Виннипег Джетс», сообщает пресс-служба «дьяволов». «Дэвилз» взамен получили получили выборы во втором раунде драфта-2025 и третьем раунде драфта-2024. При этом клуб удержит 50% кэпхита игрока ($ 2,125 из $ 4,25 млн) в своей платёжной ведомости.

Изначально Тоффоли был приобретён 27 июня 2023 года у «Калгари Флэймз» в обмен на нападающего Егора Шаранговича и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2023 года.

В 61 матче текущего регулярного чемпионата Тайлер забросил 26 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 44 очка. Форвард является лучшим снайпером «дьяволов» в нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги. На втором месте — Йеспер Братт (22 гола).