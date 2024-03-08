Ликование игроков и болельщиков «Спартака» после победы в серии с «Северсталью»

В Москве закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Московский клуб одержал победу в серии плей-офф со счётом 4-1.

После завершения встречи игроки и болельщики «Спартака» вместе отпраздновали выход клуба во второй раунд Кубка Гагарина — 2024.

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«Спартак» в четвёртый раз в истории КХЛ сыграет во втором раунде плей-офф. Ранее москвичи проходили первый раунд в 2009 году – 3-0 со СКА, в 2010 году – 3-1 с московским «Динамо», и в 2022 году – 4-0 с «Йокеритом» (технические поражения). Отмечается, что на второй стадии плей-офф (перекрёстный с клубами Восточной конференции) «Локомотив» и «Спартак» попадут в разные группы и смогут встретиться друг с другом только в финале Кубка Гагарина.