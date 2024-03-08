Томаш Гертл перешёл из «Сан-Хосе» в «Вегас»

Чешский нападающий Томаш Гертл перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Вегас Голден Найтс», сообщает журналист Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). «Акулы» получают выбор в первом раунде драфта НХЛ 2025 года и форварда системы «рыцарей» Дэвида Эдстрома. При этом «Шаркс» удерживает 17% зарплаты, а под «кепку» «Голден Найтс» идут $ 6,75 млн. Кроме того, «Вегас» получает выбор в третьем раунде на драфтах 2025 и 2027 года.

30-летний Гертл в нынешнем сезоне провёл 48 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 34 очка.

«Шаркс» находятся на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, ранее состав «Сан-Хосе» пополнил российский нападающий Клим Костин.