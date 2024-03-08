Защитник Никита Охотюк перешёл из «Сан-Хосе» в «Калгари»

Российский защитник Никита Охотюк перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Калгари Флэймз», сообщает журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 23-летний игрок обороны сыграл за «акул» 43 встречи, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач с показателем полезности «-22». В АХЛ за «Барракуду» защитник провёл пять матчей, где отметился одной результативной передачей.

«Сан-Хосе Шаркс» находится на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги. «Калгари», имея в активе 67 очков, занимает девятое место в таблице Запада.

Напомним, ранее состав «акул» пополнил российский нападающий Клим Костин.