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«Миннесота» обменяла трёхкратного обладателя Кубка Стэнли в «Бостон»

«Миннесота» обменяла трёхкратного обладателя Кубка Стэнли в «Бостон»
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«Миннесота Уайлд» обменяла опытного 35-летнего нападающего Патрика Маруна в «Бостон Брюинз», сообщает пресс-служба «дикарей».

Согласно сделке, взамен «Миннесота» получила нападающего Люка Топоровски и условный выбор в шестом раунде на драфте-2026.

В текущим регулярном чемпионате НХЛ на счету Маруна 49 матчей за «Уайлд», в которых он набрал 16 (4+12) очков. Последний месяц форвард пропустил, восстанавливаясь после операции на спине. Он получил травму 27 января во втором периоде домашнего матча с «Анахайм Дакс» (2:3).

Напомним, Патрик Марун является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» (2019) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021). Хоккеист присоединился к «Уайлд» минувшим летом в результате обмена из «Тампы».

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