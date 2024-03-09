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«Торонто» обменял Дмитрия Овчинникова в «Миннесоту»

«Торонто» обменял Дмитрия Овчинникова в «Миннесоту»
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«Торонто Мэйпл Лифс» обменял 21-летнего российского нападающего Дмитрия Овчинникова в «Миннесоту Уайлд», сообщает пресс-служба «дикарей».

Согласно сделке, «кленовые листья» также отдали пик четвёртого раунда на драфте-2026. Взамен «Торонто» получил 24-летнего нападающего Коннора Дьюара.

Напомним, нынешний сезон Овчинников проводил за фарм-клуб «Мэйпл Лифс» в АХЛ, где в 20 матчах набрал 10 (7+3) очка. В феврале сообщалось, что переговоры с молодым нападающим вела «Сибирь», за которую Овчинников выступал ранее.

Дьюар провёл в текущем регулярном чемпионате НХЛ 57 матчей за «Уайлд», в которых отметился 14 (10+4) очками.

Напомним, ранее «Миннесота» отправила в «Бостон Брюинз» трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Маруна.

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