Фил Кессел не сыграет в нынешнем сезоне НХЛ. Ни один клуб лиги так и не подписал форварда

Нападающий Фил Кессел не выйдет на лёд в нынешнем сезоне НХЛ, поскольку так и не подписал контракт ни с одним клубом лиги.

Как сообщает журналист The Athletic Томас Дранс в социальных сетях, менеджмент «Ванкувера», с которым в последние недели слухи связывали будущее форварда, решил не подписывать контракт с 36-летним хоккеистом в последние часы перед дедлайном.

Напомним, 36-летний Кессел – рекордсмен НХЛ по количеству игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года). Американец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф у него 100 игр и 83 (34+49) балла.

Последним клубом Кессела был «Вегас Голден Найтс», с которым он в сезоне-2022/2023 завоевал Кубок Стэнли, став трёхкратным обладателем этого трофея.