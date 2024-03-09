«Больные ублюдки! Я ненавижу их». Райан Уитни — о менеджменте «Вегаса»

Экс-защитник клубов НХЛ и КХЛ Райан Уитни жёстко раскритиковал менеджмент «Вегас Голден Найтс» после того, как рыцари выменяли у «Сан-Хосе» нападающего Томаса Гертла.

«Я ненавижу «Вегас». Когда все выздоровеют и Марк Стоун вернётся в состав в плей-офф, у этих больных ублюдков будет состав на $ 100 млн — а ведь они даже могут не попасть в плей-офф! В лиге должны взбунтоваться, ведь это отвратительно, это посмешище.

Может быть, я немного завидую им, но какого чёрта вообще происходит? Как им позволяют каждый год делать то же самое? Это просто посмешище. НХЛ должна сделать что-то с этим, это реальная проблема: если Стоун сыграет в плей-офф, нам надо просто отправиться к их офису», — сказал Уитни в ролике в своих соцсетях.

Напомним, у Гертла ещё шесть лет по действующему контракту более чем на $ 8 млн за сезон. Согласно сделке «акулы» получили выбор в первом раунде драфта НХЛ 2025 года и форварда системы «рыцарей» Дэвида Эдстрома. При этом «Шаркс» удерживает 17% зарплаты, а под «кепку» «Голден Найтс» идут $ 6,75 млн. Кроме того, «Вегас» получает выбор в третьем раунде на драфтах 2025 и 2027 года.