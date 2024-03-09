Маккиннон вышел на третье место в НХЛ по количеству домашних матчей с очками подряд

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (2:1 ОТ).

Две результативные передачи в этом матче записал на свой счёт звёздный форвард «лавин» Натан Маккиннон.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон вышел на третье место в истории НХЛ по количеству домашних матчей с очками подряд (32). На первых двух строчках — канадский форвард Уэйн Гретцки (40 и 33 матча).

Также сообщается, что Маккиннон — на втором месте по количеству домашних матчей с очками подряд с начала сезона. Единственный игрок за 102 года, который набирал очки во всех домашних матчах регулярки НХЛ, — Уэйн Гретцки (40 встреч в сезоне-1988/1989).