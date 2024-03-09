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Агент Силаева о Ларионове: игроки в полной мере отдают себя игре за клуб и такого тренера

Агент Силаева о Ларионове: игроки в полной мере отдают себя игре за клуб и такого тренера
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Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы 17-летнего защитника «Торпедо» Антона Силаева, высказался о работе хоккеистов нижегородского клуба с главным тренером Игорем Ларионовым.

«Есть то, над чем стоит работать. Спасибо докторам «Торпедо», они очень серьёзно занялись вопросом восстановления Антона. Пользуясь случаем, передаю им огромное спасибо!

Игорь Николаевич Ларионов и весь тренерский штаб приняли очень большое участие в том, какая ситуация у Антона с ногой. Поверьте мне: когда главный тренер — и вообще тренер — интересуется здоровьем игрока, участвует в его восстановлении, это очень-очень важно для построения нужного климата в команде. Игроки в полной мере отдают себя игре за команду и такого тренера», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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