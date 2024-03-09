«У нас уже давно как мягкие игрушки». Экс-арбитр высказался о защите молодёжи в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев ответил на вопрос, нужны ли в лиге правила, защищающие молодых игроков.

«Нужны ли в КХЛ правила, защищающие молодых хоккеистов? А вы что, хотите, чтобы им бирки на майки повесили? Чтобы все видели, что им 17, или 15, или 14 лет. Есть регламент. Если его допустили до взрослых игр, значит, считают, что он готов к борьбе со взрослыми людьми. Что они должны, делать выборку, что ли?

А по поводу того, надо ли оберегать молодых… молодые вписались во взрослую игру. Это говорит о том, что они готовы к той борьбе, которую им могут предложить. Тем более что хоккей у нас, в общем-то, не такой жёсткий, как многим казалось. У нас уже давно как мягкие игрушки. А то, что силовой приём на Силаеве был проведён вчистую, — надо отдать должное Никишину, который, в общем-то, не нарушая правил, вывел игрока из строя на какое-то время. Поэтому про это вопросов не должно быть никаких», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.