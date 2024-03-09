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«Дядя Нассе был секретным агентом с жёсткими тренировками». Финский вратарь — о Назарове

«Дядя Нассе был секретным агентом с жёсткими тренировками». Финский вратарь — о Назарове
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Финский бывший вратарь «Нефтехимика» Вилле Колппанен высказался о работе с главным тренером Андреем Назаровым в нижнекамском клубе. Колппанен называл Назарова дядей Нассе.

«Дядя Нассе был секретным агентом. Он делал вид, что не знает английского, хотя говорил на нём прекрасно, когда хотел. Он подслушивал разговоры между мной и американскими игроками и давал комментарии на английском языке. Когда во время тренировок его спрашивали что-то по-английски, он отвечал только по-русски.

Игры Нижнекамска складывались неудачно, и Назаров отреагировал тем, что стал давать жёсткие тренировки, называл игроков глухими и заставлял игроков смотреть видео по четыре часа. У него было что-то от Майка Бэбкока», — приводит слова Колппанена Ilta-Sanomat.

Колппанен провёл за «Нефтехимик» 66 встреч в трёх сезонах КХЛ.

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